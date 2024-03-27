الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تسقط 18 هدفًا جويًا أوكرانيًا قرب مدينة بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

أعلن حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 18 هدفًا جويًا فوق المنطقة أثناء اقترابها من المدينة.

وأوضح جلادكوف أن شخصًا واحدًا أصيب بجروح ناتجة عن شظايا، لافتًا إلى أن فريق الإسعاف نقله إلى مستشفى المدينة، حيث يتم تقديم جميع العلاجات الطبية الضرورية".

وأضاف أنه في منطقة بيلجورود، بعد أن صدت الدفاعات الجوية هجومًا جويًا من قوات الجيش الأوكرانية، تعرضت عدة منازل ومركبات لأضرار مختلفة في قرى دوبوفويه، تافروفو، ونيكولسكويه.

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