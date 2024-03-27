الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سلطات سنغافورة تعلن توجيه الاتهام لشخص هدد بتنفيذ تفجيرات

متهم
متهم

أعلنت السلطات في سنغافورة توجيه التهم لشخص أرسل تهديدات بتنفيذ تفجيرات لأشخاص بينهم شخصية بارزة في تايوان.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أمس الثلاثاء، أن السلطات أودعت المتهم بمستشفى الصحة النفسية، حيث يواجه أربع تهم متعلقة بإرسال معلومات مزيفة وضارة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه لم تتوفر له النية أو الوسائل لتنفيذ تهديداته.

واستخدم المتهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإرسال تهديدات متكررة بتفجير منازل وسيارات المستهدفين.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 9 أبريل المقبل، وفي حال إدانته سيواجه الحبس لسبع سنوات أوغرامة تصل إلى 38 ألف دولار أمريكي أو كليهما.

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

عاجل| كرواتيا تهزم منتخب الفراعنة برباعية وتتوج بكأس عاصمة مصر

بعد الانهيار المروع.. تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

خبير اقتصادى: انخفاض أسعار السلع خلال فترة المقبلة

بدون خسائر بشرية.. إخماد حريق مدينة القصاصين بالإسماعيلية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"