الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أحمد جابر: انخفاض في أسعار السلع الفترة المقبلة

أحمد جابر عضو غرفة
أحمد جابر عضو غرفة الجيزة وعضو اتحاد الصناعات المصرية

قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية إن مبادرة تخفيض الأسعار تأتي بتوجيهات من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك الكثير لضبط السوق بشكل أكبر من ذلك.

وأضاف “جابر”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اجتماع مجلس الوزراء شمل تعليمات واضحة للتجار وحسابات دقيقة للنسب التي تطرح التخفيض خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق حسابات الفروق بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء سابقا.

وأشار إلى أن هناك سلع شهدت انخفاضا بالفعل في الأسواق، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا في الفترة المقبلة، لكثير من المنتجات الأخرى.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد حضور شركات كبرى وعدد كبير من التجار والمستوردين، لافتًا إلى أن الأسعار المخفضة ستكون هي الرسمية وليست في المبادرة فقط.

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