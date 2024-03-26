الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد موسى: حسام حسن حقق طفرة فى أداء المنتخب الوطنى (فيديو)

حسام حسن
حسام حسن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحول الكبير الذي شهده المنتخب الوطني تحت قيادة العميد حسام حسن، مؤكدًا أن الأداء المتميز للفريق في مباراة اليوم يستحق التقدير بغض النظر عن نتيجة المباراة ضمن نهائي كأس عاصمة مصر.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الفراعنة قدموا عرضًا قويًا وأظهروا رجولة واضحة في الملعب، مشيرًا إلى تألق اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، داعيًا الفريق للحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية المباراة.

وتابع مؤكدًا على قوة المنتخب الكرواتي الذي يضم لاعبين من طراز عالمي، لكنه أشاد بصمود لاعبي مصر وقدرتهم على سد الثغرات والتصدي للتحديات في الملعب.

أحمد موسى المنتخب المصري على مسئوليتي تريزيجيه نهائي كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر مصر وكرواتيا

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