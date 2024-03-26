الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين: من الضرورى معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا.

وأوضح بوتين وفقا لوكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية خلال اجتماع حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وأضاف " أنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون، من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة".

كما أشار بوتين إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في الجريمة المرتكبة في موسكو، يجب الإجابة عنها".

وكانت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو قد حكمت بحبس ثلاثة متهمين متهمين بارتكاب هجوم "كروكوس" الإرهابي الذى وقع مساء الجمعة 22 مارس، وسقط خلاله 137 من الضحايا.

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