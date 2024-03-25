الإثنين 25 مارس 2024
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سياسي

يسري المغازي: زيارة الشيخ محمد بن زايد تتويج جديد لعلاقات مصرية إماراتية راسخة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ولقائه الرئيسي السيسي، تتويج جديد لعلاقات مصرية إماراتية راسخة ومتشعبة في كافة المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين المصري والاماراتي.

وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، ان زيارة الشيخ زايد آل نهيان لمصر ولقائه الرئيس السيسي، خطوة جديدة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين، قائلا: التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الاماراتية، لها خصوصية كبيرة والاستثمارات الإماراتية في مصر ممتدة وشاسعة بما يؤكد عمق العلاقات والتعاون المتفردة، وآخرها صفقة مشروع رأس الحكمة والتي أكدت على مدى دفء العلاقة بين البلدين، لافتا إلى بحث اللقاء الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية، وكذلك استعراض مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، وضرورة تفعيل حل الدولتين.

واختتم النائب يسري المغازي، أن علاقات مصر القوية بالامارات حجر استقرار للمنطقة برمتها، وانطلاقة للغد والمستقبل بمشاريع عملاقة هائلة توفرعشرات الآلاف من فرص العمل وتعود بالصالح على الشعبين.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ممد ن زايد آل نهيان الرئيس السيسي النائب يسري المغازي العلاقات المصرية - الإماراتية

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