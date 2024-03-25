الخارجية الأمريكية: هجوم رفح سيُضعف أمن إسرائيل ويقوض مكانتها

قالت الولايات المتحدة إنها ستجد طرقًا أخرى للتعبيرعن مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في رفح، رغم قرار بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في تصريحات له، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيناقش على الأرجح مسألة رفح مع وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر يوآف جالانت.

وقال: “نعتقد أن هذا النوع من الغزو واسع النطاق سيكون خطأً، ليس فقط بسبب الضرر الذي سيلحقه بالمدنيين والذي سيكون هائلاً”.

وأضاف أن هناك حاليًا حوالي 1.4 مليون شخص في رفح وأن إسرائيل لم تقدم خطة إخلاء متماسكة، مضيفًا: وهذا النوع من الغزو من شأنه أن يضعف أمن إسرائيل ويقوض مكانتها في العالم.

وقال “ميلر” إنه من المرجح أن يناقش بلينكن المخاوف الأمريكية بشأن غزو رفح خلال اجتماعه مع غالانت، إلا أن وزير الخارجية لن يعرض خطط واشنطن البديلة لعملية عسكرية في مدينة غزة الجنوبية.