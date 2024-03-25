بينهم مستشارين.. إصابة 13 في تصادم سيارتين على الطريق الدئري

أصيب مستشار بهيئة قضايا الدولة ورئيس نيابة إدارية و11 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «ميكروباص» على الطريق الدائري الإقليمي.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بإصابة 13 شخصا جراء تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من كوبري سعد اتجاه طريق بنها.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الطريق الدائري الإقليمي، مدعومة بسيارات الإسعاف حيث تبين بالانتقال إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة، ورئيس نيابة إدارية بجروح في اليد واشتباه كسر بالضلوع وكسر بالفقرات.



وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.