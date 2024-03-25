الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تنتقد النهج الصيني والروسي بشأن غزة

غزة
غزة

انتقدت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، النهج الساخر لروسيا والصين، وقالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن القرارلا يذهب إلى حد إدانة حماس . 

واضافت: وفي الأسبوع الماضي فقط، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين هذا الهجوم المروع، وهو القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء هذا المجلس، ولقد أظهروا مراراً وتكراراً أنهم غير مهتمين فعلياً بتعزيز السلام الدائم من خلال الجهود الدبلوماسية.

وعلى الرغم من كل خطاباتهم، فهم غير مهتمين بتقديم أي مساهمات ذات معنى للجهود الإنسانية.

 وبدلاً من ذلك، فإنهم يستخدمون هذا الصراع المدمر كهراوة سياسية لمحاولة تقسيم هذا المجلس في وقت نحتاج فيه إلى الاجتماع معًا. إنه ساخر للغاية. ويجب علينا جميعا أن نرى من خلال ذلك.

وفيما يتعلق بحماس، قال توماس جرينفيلد: ونحن نقدر رغبة أعضاء هذا المجلس في إجراء بعض تعديلاتنا وتحسين هذا القرار. ومع ذلك، تم تجاهل بعض التعديلات الرئيسية، بما في ذلك طلباتنا لإضافة إدانة لحماس، ولم نتفق مع كل ما ورد في القرار. ولهذا السبب، لم نتمكن للأسف من التصويت بنعم.

وقف اطلاق النار والافراج عن المحتجزين ودخول المساعدات 

 

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مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وتابع من الأهمية بمكان أن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين سيسمحان بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في وقت تلوح فيه المجاعة بشكل كبير وسيوفران فرصة للعمل نحو وقف مستدام للأعمال العدائية. 

ويعترف هذا القرار بحق أنه خلال شهر رمضان، يجب علينا أن نجدد التزامنا بالسلام، ويمكن لحماس أن تفعل ذلك من خلال قبول الصفقة المطروحة على الطاولة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يمكن أن يبدأ فوراً بإطلاق سراح الرهينة الأول، ولذلك يجب علينا أن نضغط على حماس للقيام بذلك.

السفيرة الأمريكية اجماع مجلس الامن روسيا الصين غزة

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