الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تواصل الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

الإسقاط الجوى
الإسقاط الجوى

واصلت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية، على مدار يومي 24 و25 مارس 2024، في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود بالتعاون والتنسيق مع كل الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة؛ للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة.

كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوى اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، في ظل الظروف الحرجة التى يواجها الشعب الفلسطينى الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

القوات الجوية الإمارات غزة مطار العريش الهيئات الأممية

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