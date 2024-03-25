العوضى يتمكن من خطف خطيب أنغام.. أبرز أحداث الحلقة 14 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "حق عرب"، قيام عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي بخطف خطيب أنغام السابق ابنة المعلم عبدربه وصديقه من فيلته الخاصة وذلك بناء على طلب من المعلم عبدربه لعقابهما عما بدر منهما تجاه ابنته.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وتمكن عرب السويركي من تقيدهم بالحبال بمساعدة مجموعه من معاونيه، ونصح عرب المعلم عبدربه بأن أفضل عقاب لهما هو تجريدهما من ملابسهما ودهنهما بالعسل الأسود وفتح النافذات عليهم ليقوم النحل بدوره تجاههما.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبة عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.