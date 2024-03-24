الحكومة تطمئن المواطنين: الدولة لديها مخزون استراتيجي كاف من السلع

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن عدد السلع التي توفرها الحكومة في الأسواق خلال الأيام المقبلة، وذلك لضبط الأسواق.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”:"الدولة لديها بالفعل مخزون استراتيجي من بعض السلع، وتوجيه اليوم يخص السلع التي لايوجد للدولة دور كبير في توزيعها، والسلع الحرة لغير المواطنين الحاصلين على بطاقات التموين".



وأضاف: إن هناك 3 أو 4 سلع أساسية على رأسهم السكر، والسلع التي تشهد أهمية خاصة في السوق مثل الذرة والقمح وهي أمور محل الدراسة في الحكومة..



وأكد أنه لايوجد قلق من المخزون الاستراتيجي للسلع داخل بطاقات التموين، ولكن نتحدث عن السلع بصفة عامة، مضيفا أن هناك تنسيق على كافة المستويات من الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة التموين ووزارة الزراعة، سيتم العمل على بدء بناء وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية عبر استيرادها من الخارج، في حالة عدم توافر المخزون من السوق المحلي.

