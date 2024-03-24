الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا أنه عقد لمناقشة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة التي يوجد بها فجوة في الإنتاج المحلي. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك تنسيقا على كافة المستويات من الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وسيتم العمل على بدء بناء وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية عبر استيرادها من الخارج، في حالة عدم توافر المخزون من السوق المحلية.

وتابع: "سيتم ضخ المخزون في حالة حدوث الأزمات لتتمكن الدولة من التدخل، وبالتالي هذا الأمر سيمكن من زيادة المعروض وضبط أسعار السلع في الأسواق".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة الإجراءات، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير وضخ المزيد من المخزون الاستراتيجي خاصة للسلع التي يعاني السوق من عدم توافرها، من أجل ضبط الأسواق.

وأكد أن هذا التصرف لا ينتقص من أهمية ودور القطاع الخاص، لكن يجب أن نعترف أن القطاع الخاص في بعض الأوقات بحاجة إلى الدولة، لتوفير المعروض من السلع الأساسية وهو إجراء مكمل لجهوده.

وذكر المستشار محمد الحمصاني، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم وضع خطة تنفيذية لبناء المخزون الاستراتيجي للتنسيق بين الجهات المعنية.

متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني السلع الأساسية خطة الحكومة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى