عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا أنه عقد لمناقشة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة التي يوجد بها فجوة في الإنتاج المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك تنسيقا على كافة المستويات من الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وسيتم العمل على بدء بناء وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية عبر استيرادها من الخارج، في حالة عدم توافر المخزون من السوق المحلية.

وتابع: "سيتم ضخ المخزون في حالة حدوث الأزمات لتتمكن الدولة من التدخل، وبالتالي هذا الأمر سيمكن من زيادة المعروض وضبط أسعار السلع في الأسواق".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة الإجراءات، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير وضخ المزيد من المخزون الاستراتيجي خاصة للسلع التي يعاني السوق من عدم توافرها، من أجل ضبط الأسواق.

وأكد أن هذا التصرف لا ينتقص من أهمية ودور القطاع الخاص، لكن يجب أن نعترف أن القطاع الخاص في بعض الأوقات بحاجة إلى الدولة، لتوفير المعروض من السلع الأساسية وهو إجراء مكمل لجهوده.

وذكر المستشار محمد الحمصاني، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم وضع خطة تنفيذية لبناء المخزون الاستراتيجي للتنسيق بين الجهات المعنية.