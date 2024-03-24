الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ولاء سعد.. فنانة تدمج الديكوباج بالجلود وتصنع أعمالًا من الحضارة المصرية (فيديو)

الفنانة ولاء سعد
الفنانة ولاء سعد

التقى الكاتب يسري الفخراني، الفنانة ولاء سعد التي تبدع في دمج فن الديكوباج بالجلود.

وقالت "سعد" خلال برنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc" الأحد، إن استغلت فترة كورونا في تعلم أمور جديدة، مضيفة: "القصة بدأت من هنا وحبيت الخشب جدًا وهو مش حاجة صلبة لكن تقدر تشكلها باليد، وعملت شنط حاجات كثيرة". 

وأضافت: "البداية كانت مع الحاجات العادية زي أطقم الصواني وعلب المناديل والحاجات العادية، بس كل الناس كانت بتشتغل الحاجات دي، وقولت لازم أعمل حاجة مختلفة".

وعلّق يسري الفخراني على الشنط المصنوعة قائلًا: "عاجباني التحف كأنها جزء من متحف مصري قديم".

ويقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج "باب رزق" خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc يوميًا.

باب رزق برنامج باب رزق ولاء سعد يسرى الفخراني DMC

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