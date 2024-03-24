إسبانيا تحظر تيليجرام مؤقتًا

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بحظر خدمة المراسلة الفورية "تيليجرام" مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد. وجاء هذا القرار بعد شكاوى من شركات الإعلام المحلية بشأن تداول المحتوى الخاص بها عبر المنصة دون إذن.

تفاصيل القرار:

سيبدأ الحظر يوم الإثنين 27 مارس 2024.

سيتوجب على شركات الاتصالات المحلية في إسبانيا تنفيذ أمر المحكمة خلال فترة التحقيقات.

تقدمت شركات إعلامية إسبانية رئيسية، مثل Atresmedia وMediaset وTelefonica وMovistar وEgeda، بشكاوى ضد تيليجرام.

اتهمت الشركات المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه دون ترخيص، مما يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.

طلب قاضي المحكمة العليا، سانتياجو بدراز، من الشركة المالكة لتطبيق تيليجرام إرسال معلومات حول القضية، لكن لم يتم الرد على طلبه.

أدى عدم رد تيليجرام إلى إصدار أمر بحظر التطبيق مؤقتًا.

الآثار:

سيؤثر الحظر على ملايين المستخدمين في إسبانيا.

قد تواجه تيليجرام غرامات كبيرة إذا لم تُحل المشكلة.

قد يُشجع هذا القرار دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد تيليجرام.

التطورات المستقبلية: