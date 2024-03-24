الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

إسبانيا تحظر تيليجرام مؤقتًا

تيليجرام
تيليجرام

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بحظر خدمة المراسلة الفورية "تيليجرام" مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد. وجاء هذا القرار بعد شكاوى من شركات الإعلام المحلية بشأن تداول المحتوى الخاص بها عبر المنصة دون إذن.

تفاصيل القرار:

  • سيبدأ الحظر يوم الإثنين 27 مارس 2024.
  • سيتوجب على شركات الاتصالات المحلية في إسبانيا تنفيذ أمر المحكمة خلال فترة التحقيقات.
  • تقدمت شركات إعلامية إسبانية رئيسية، مثل Atresmedia وMediaset وTelefonica وMovistar وEgeda، بشكاوى ضد تيليجرام.
  • اتهمت الشركات المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه دون ترخيص، مما يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.
  • طلب قاضي المحكمة العليا، سانتياجو بدراز، من الشركة المالكة لتطبيق تيليجرام إرسال معلومات حول القضية، لكن لم يتم الرد على طلبه.
  • أدى عدم رد تيليجرام إلى إصدار أمر بحظر التطبيق مؤقتًا.

الآثار:

  • سيؤثر الحظر على ملايين المستخدمين في إسبانيا.
  • قد تواجه تيليجرام غرامات كبيرة إذا لم تُحل المشكلة.
  • قد يُشجع هذا القرار دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد تيليجرام.

التطورات المستقبلية:

  • من المتوقع أن تستأنف تيليجرام القرار أمام المحكمة.
  • من الممكن أن تتفاوض تيليجرام مع شركات الإعلام للتوصل إلى اتفاق.
  • ستتابع المحكمة العليا القضية وتصدر حكمًا نهائيًا.
تحديث تليجرام

الأكثر قراءة

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

حجازى يغادر معسكر المنتخب "فجأة" ويطير للسعودية

رئيس الوزراء: جهات فى الدولة ستتولى توفير مخزون استراتيجى من السلع

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق