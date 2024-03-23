هبه الأباصيري: "ربنا حبيبي وبكلمه طول الوقت ورده عليا بيوصلني برسايل من القرآن"

استضاف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الإعلامية هبه الأباصيري في حلقة جديدة من برنامجه (كلم ربنا) على الراديو 9090.

وروت هبه الأباصيري تفاصيل ازمة تعرضت لها على مدار 3 سنوات، لم تكن تعمل فيها، واضطرت لبيع معظم أملاكها لسداد الديون والانفاق على أسرتها وبناتها.

وقالت هبه الاباصيري عن أزمة عدم عملها، إنها كانت على وشك نقل بناتها إلى مدارس أرخص، ولم تكن قادرة على دفع فواتير الغاز والكهرباء.

وتابعت قائلة إنها في عز هذه الأزمة لم يكن أمامها سوى الكلام مع الله، وترجوه أن يفرج همها ويفتح لها الأبواب.

وكشفت هبه الأباصيري عن سر روته لأول مرة وهو اسم طبيبها النفسي والسر الذي حدث لها عند زيارته له، قاىلة إن طبيبها النفسي الأول هو سيدنا النبي، اما السر فهو دخولها الروضة الشريفة بدون تصريح دخول، وهو الأمر الذي لا تعرف تفسيره حتى اليوم.

وأكدت هبه الأباصيري أنها بعد هذه الأزمة وكلامها مع الله، انفرجت أزمتها، وقالت: دخلت قلبي طمأنينة غير عادية وهدوووء نفسي محصليش قبل كدا.. كأنك خدت مسكن فوري.. رجعت القاهرة من تلني يوم لاقيت شغل منتظرني ورزق من حيث لا أحتسب وجاء الفرج والديون اتسدت وكان كرم كبير أوي أوي أوي من ربنا معرفش أوله ولا آخره".



وقالت هبه الاباصيري: كل ما الدنيا بتضيق عليا بكلم ربنا.. آه بنكلم ربنا أومال نكلم مين غيره! كل ما احب اكلم ربنا افتح اذاعة القرآن الكريم واسمع كلامه وييجي لى رسايل منه زي استبشري اصبري..

ربنا دا حبيبي وكتير أقوله إني ما استاهلش النعم اللى انت بتنعم عليا بها".