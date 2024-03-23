الجامعة العربية تدين الاستيلاء على 8 آلاف دونم فى الأغوار الشمالية

أدانت جامعة الدول العربية، مساء اليوم السبت، قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان مساء اليوم، إن قرار الاحتلال يعكس سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين.

وشددت الجامعة العربية على أن جرائم الاحتلال في غزة، رغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته، واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.

الرئاسة الفلسطينية تدين الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الاحتلال



أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة يشكل تحديًا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار عن إدانته للاستيطان.



وأضاف أبوردينة، أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.



وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاعي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيدًا من العنف والانفجار.



من جانبه قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن سياسة الاستيطان التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية والأخرى المتعاقبة على احتلال فلسطين منذ عام 1967 هي قرارات تصب كلها في نفس الخانة، وهي السيطرة الشمولية على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني أو على أقل تعديل التضييق بشكل كبير جدًا على المواطن الفلسطيني.

وأضاف "البكري"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم تعد هناك أرض ممكن أن يكون عليها المواطن الفلسطيني، والمدن الفلسطينية محاطة من كل جوانبها بالطرق الالتفافية والأحزمة الاستيطانية التي تحيط بمدن الضفة الغربية والمدينة المقدسة بالقدس الشريف، حيث إن هناك تغولًا استيطانيًا لم يسبق له مثيل.