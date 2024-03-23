مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. على قاسم يكشف سره لأول مرة ويعترف بقصته أمام صبا مبارك

ضمن احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 ، قرر على قاسم الخروج عن صمته فى مسلسل لحظة غضب وقرر أن يحكى قصته لصبا مبارك، حيث قال إنه له قصة كبيرة مع شقيقته التى كانت ترتبط بشخص، وقبل الزواج حدث بينهم علاقة وتركها حتى ساءت حالتها النفسية وقررت الانتحار.

احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 13

وقال على قاسم، إنه عاش وقت طويل يحمل الكثير من الغضب بداخله بسبب أنه لم يستطيع الحصول على حق شقيقته حتى لجأ إلى أحد الرجال الذى قام بمساعدته والعمل على رجوع حق شقيقته مقابل أن يعمل مع هذا الرجل فى إبتزاز المواطنين والعمل على الخروج منهم بمصالح.

وتابع، أنها تشبه أخته لذلك قرر أن يمسح فيديوهات واقعة القتل ويساعدها فى أن تهرب خارج البلاد.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.