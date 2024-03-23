السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أهلها خايفين عليها من مقابلة الشخص الغامض.. تفاصيل وأحداث مسلسل نورة الحلقة 12

مسلسل نورة والكوكب
مسلسل نورة والكوكب السعيد

شهدت الحلقة الثانية عشر من المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، غصب أهل نورة منها بسبب رغبتها في مقابلة الشخص الذي أرسل لها رسالة طلب مساعدة منها، حيث طلب مقابلتها في المدرسة لشرح مشكلته وتقديم الدعم له من جانب نورة، وقلق أسرتها عليها جاء بسبب خشيتهم أن تكون هذه المقابلة مقلبا جديدا تتعرض له ابنتهم، بعد نشر فيديو هزيمتها ببطولة التايكوندو من جانب إحدى صديقاتها.

مسلسل نورة والكوكب السعيد 

ويعرض المسلسل الكرتوني  "نورة" على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

مسلسل نورة والكوكب السعيد 

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور المهمة للأطفال، حتى يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز ويتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

مسلسل نورة والكوكب السعيد 

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وأشرف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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