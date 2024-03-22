الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مجدى عبدالغنى عن هدف كأس العالم: لو ضاع كانت قصة نجوميتى انتهت

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

كشف الكابتن مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، عن تفاصيل ضربة الجزاء الشهيرة ضد منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم.

وأكد عبدالغني، خلال لقائه ببرنامج  "كلم ربنا"، المذاع عبر “الراديو 9090”، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن ضربة الجزاء ضد هولندا من أهم المواقف التي ناجي الله فيها، واستجاب الله له على الفور، قائلًا: "ناجيت ربنا وأنا بلعب ضربة الجزاء ضد منتخب هولندا، الموقف كان صعب جدًا، لأننا رايحين مش مٌتخيلين إننا نكون ند للفرق الأوروبية دي، فلما تبقي ند ليهم وتبقي خسران واحد وتجيلك ضربة جزاء، فتقول يارب، لأنها سهل تضيع".

وأضاف: “نجوم كبار ضيعوا ضربات جزاء، وأنا ضيعت قبل كده، في اللحظة دي طلبت من ربنا الستر اللي بطلبه منه دايمًا وأنا داخل على الكرة، وقبل ما ادخل على الكرة قرأت معظم آيات القرآن اللي حافظها”.

وتابع: “قولتله يارب استرها معايا لأني لو ضيعت الكورة دي ممكن أنزل مصر تنتهي قصة نجومية مجدي عبدالغني، ولما جبت الجون أول واحد سجد في ملاعب كرة القدم، سجدت في البرتغال مع أول جون جيبته، وسجدت في كأس العالم مع الجون ده.. المنتخب مكانش بيسجد، ولا اللاعيبة، مجاش حد سجد جنبي، دلوقتي بيسجدوا جماعة”.

مجدى عبد الغنى ضربة الجزاء الشهيرة الاهلى كلم ربنا

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