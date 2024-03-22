الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شركة للنصب على راغبى السفر بمحافظة القاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" بالقاهرة   

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل- مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات استلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر- هاتف محمول.

 "بفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شركة إلحاق عمالة الاموال العامة الجريمة المنظمة القاهرة

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