الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جميل عفيفي: الدولة المصرية اعتادت الوقوف بجانب المواطن في الأزمات

جميل عفيفي
جميل عفيفي

تحدّث الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، عن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بالفئات الأولى بالرعاية منذ توليه الحكم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مظلة الحماية الاجتماعية بدأت منذ مبادرة "تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن الأعداد التي تستفيد من ذلك البرنامج لم تقل أعدادها عن 5 ملايين مواطن.

وتابع: "سنجد الحد الأدنى للأجور وصل لـ6 آلاف جنيه، ومبادرات (مستورة) التي توفر تمويل لمشروعات المرأة سواء المتوسطة أو متناهية الصغر".

وأوضح أن المبادرات التي تتم الآن أو منذ تولي الرئيس السيسي، تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وأبرزها مبادرة "حياة كريمة"، والتي كانت بين أهل القرى والريف المصري وتوفير المساعدات والبنية التحتية والعديد من المشروعات.

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الدولة المصرية اعتادت أن تقف بجانب المواطن المصري في وقت الأزمات، وخلال السنوات الماضية العالم كله مرَّ بأزمات عديدة أثرت على كبريات اقتصاد الدول ولكن استطاعت مصر بحنكة وحكمة سياسية تخطي تلك المِحَن.

مصر المواطن المصري الأزمة الاقتصادية المبادرات الحماية الاجتماعية

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