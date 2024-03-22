أشرف سنجر: مصر لها أيادٍ بيضاء فى إدارة الأزمة الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار "المتحدة"، إن سياسة مصر بتشكيل فريق الأزمة تسير بشكل ممتاز باعتبار الأمريكيين والأوروبيين والكنديين تبنوا وجهة نظر الرئيس السيسي، منذ قمة القاهرة والتي كانت تمثل نقطة فاصلة للتعامل مع الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر استنكرت خلال إدارة الأزمة الموقفين الإسرائيلي وما فعلته "حماس"، مع التأكيد على أن ما قامت به حماس رد فعل على قمع وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

دعم مصر للقضية الفلسطينية غيّر المسار الدولى

وتابع: "مصر قادت موقفا كان يراه العالم حينها أن حماس هي المعتدي، ولكن هناك تغيير كبير حدث بسبب دعم مصر للمقاومة والشعب الفلسطيني".

الأمريكيون أبلغوا الإسرائيليين بأن رفح خط أحمر

وفيما يخص اجتياح رفح، أوضح أن الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن رفح خط أحمر، وحرصهم على عدم خسارة مصر والشعب المصري، بل وقدموا حلولا لدولة الاحتلال".

وأكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن لقاء الرئيس السيسي بوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن وقادة العرب، يؤكد قوة الدور المصري، ووضوح موقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية، وأن الدولة المصرية ذات أياد بيضاء.