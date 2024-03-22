جولات تفتيشية فجرا على "المخابز ومواقف الميكروباص" بعد قرار تحريك البنزين والسولار

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، صباح اليوم الجمعة، تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا إضافة إلى الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مصدر حكومي إن “البنزين ٨٠ و٩٢، و٩٥ زاد جنيه، ولذلك سيكون هناك زيادة في التذاكر ١٠%”.

وأضاف: “السولار زاد ١٧٥ قرشا وهذه النسبة بيزيد معاها ١٥ ٪؜ في سعر التذكرة، وعربيات الغاز زادت جنيه ولذلك هتزود في التذاكر ١٠٪؜”.

وتابع: “سيكون هناك مرور على الأفران والمواقف وإصدار تعريفة الساعة ٣ فجرا ووزير التنمية هينفذ بناء على تعليمات رئيس الوزراء، بالاتفاق مع وزارات البترول والتموين والداخلية”.