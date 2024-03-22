الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأخت سمية راغب بشاى: رؤية الرئيس كانت حلما بالنسبة لى وتحقق

الرئيس السيسي والأخت
الرئيس السيسي والأخت سمية راغب

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخت سمية راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

ومن جانبها قالت الأخت سمية راغب بشاي إنها سعيدة للغاية وترى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وسام على صدرها ومفاجأة لم تكن في الحسبان لذا الفرحة كانت كبيرة، مؤكدة أن التكريم هو بمثابة تشجيع لدور مدارس الراهبات في مصر، حيث تخدم أكثر من 170 عامًا وأعطاها الحماس للاستمرار.

وأضافت أنها كانت تحلم برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجها لوجه وربنا حقق لها هذا الحلم الذي كانت تراه بعيدا عنها، وأوصت كل مسؤول في البلد أن يبذل قصارى جهده ليخرج أفضل جيل لمصر ويرتقي بالمجتمع المصري.

وتعد الأخت سمية راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، من النماذج المشرفة، حيث قادت أكثر من 50 عامًا في خدمة التعليم في مصر حصلت على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم  النماذج المضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2024، وهن: الدكتورة نادية اسكندر زخاري وزير البحث العلمي سابقًا والحائزة على جائزة الدولة التقديرية ضمن العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة، وهي مصنفة المرأة الأولى في مصر إيجابية ونشاطًا ورقم 16 بين النساء في العالم العربي وغيرها من النماذج المشرفة الناجحة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيْ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

وتابع الرئيس السيسي: "اسمحوا لي ونحن نحتفى اليوم - في تقليد سنوي متجدد - بسيدات مصر العظيمات، أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية، تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين، أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد، للحفاظ على أسرتها ووطنه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدات المصريات المشرفات الأخت سمية راغب بشاي مجتمع المصري الدكتور مصطفى مدبولي

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