الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جورجيا تهزم لوكسمبورج بثنائية وتقترب من نهائيات أمم أوروبا 2024

منتخب جورجيا
منتخب جورجيا

اقترب المنتخب الجورجي من بلوغ نهائيات كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على لوكسمبورج بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي من المباريات الفاصلة المؤهلة لنسخة 2024 التي ستقام في ألمانيا.

ويدين منتخب جورجيا بالفضل في الفوز للاعبه بودو زيفزيفادزي الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و63.

وتأهل منتخب جورجيا لنهائي ملحق التصفيات في المسار الثالث بالتصفيات، حيث سيواجه الفائز من مواجهة اليونان وكازاخستان والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويواجه المنتخب الألماني نظيره الأسكتلندي في مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

المجموعة الأولى: ألمانيا،  أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز بمقعد المسار الأول للملحق، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز من المسار الثاني للملحق.

المجموعة السادسة: تركيا،  الفائز بمقعد المسار الثالث للملحق، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو من العام نفسه.

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