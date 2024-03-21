الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

واشنطن تعتزم حظر شركات مرتبطة بشركة هواوى

جريدة الدستور

تدرس إدارة بايدن إدراج عدد من شركات أشباه الموصلات الصينية المرتبطة بشركة هواوي في القائمة السوداء، وذلك بعد التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته شركة معدات الاتصالات العملاقة في العام الماضي.

وتشمل الشركات التي قد تُدرج في القائمة السوداء صانعي الرقاقات Qingdao Si’En وSwaySure وShenzhen Pensun Technology. كما يدرس مسئولو بايدن فرض عقوبات على شركة ChangXin Memory Technologies الرائدة في الصين في مجال تصنيع شرائح الذاكرة.

حددت مجموعة صناعة أشباه الموصلات التجارية معظم الكيانات الصينية التي قد تتأثر على أنها منشآت لصنع الرقاقات استحوذت عليها هواوي أو يجري بناؤها.

تأثير الخطوة:

  • تصعيد حملة واشنطن لتقليص طموحات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في بكين.
  • زيادة الضغط على هواوي بعد تقديمها معالجًا متقدمًا للهواتف الذكية من الجيل الخامس.

الشركات التي قد تُدرج في القائمة السوداء:

  • صانعي الرقاقات: Qingdao Si’En وSwaySure وShenzhen Pensun Technology.
  • شركة ChangXin Memory Technologies.
  • Shenzhen Pengjin High-Tech Co.
  • SiCarrier.

التأثير على هواوي:

  • قد يؤدي حظر الشركات المرتبطة بهواوي إلى صعوبات أكبر في الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع أجهزتها.
  • قد يؤدي ذلك إلى تأخير في طرح منتجات جديدة أو إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.

الرد الصيني:

  • من المتوقع أن ترد الصين على هذه الخطوة بإجراءات مضادة، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

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