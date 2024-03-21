رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير اليابانى بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السيد أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، والسيد توشيفومي إيتُوهْ المستشار الثقافي بالسفارة اليابانية، بحضور الدكتور سلوى رشاد عميدة كلية الألسن والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور محمد عبدالرحمن عشيبة المدرس والمنسق العام بقسم اللغة اليابانية، الدكتور ياسمين الأبحر، مدرس بقسم اللغة اليابانية، الدكتور هبة الله أبوبكر، مدرس بقسم اللغة اليابانية.



حيث وجه السفير الياباني التهنئة للدكتور رئيس الجامعة على توليه رئاسة للجامعة، معبرًا عن سعادته بوجود قسم للغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.

كما عبّر السفير عن إعجابه بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر، حيث وصل عدد الدراسين في الوقت الحالي لحوالي ٣٠٠٠ دارس، وهذا العدد يفوق عدد دارسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وكذلك يفوق العدد في دول إفريقيا مجتمِعة.

وأشار السفير الياباني إلى أن السفارة سوف تقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية، ومن بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خصوصًا على مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في جميع التخصصات. وبالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراه أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان. أكد السفير على أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني وغيرهما من العلوم الإنسانية، بل هناك أيضًا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي والهندسي وغيرهما، مشيرًا إلى أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.

ولفت إلى التعاون مع جامعة هيروشيما، باعتبارها نموذجًا للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس، كما لفت إلى زيارة أ.د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والأستاذ بكلية الآثار بجامعة عين شمس، برفقة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إلى اليابان وزيارة جامعة هيروشيما.

وأشار السفير الياباني إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" بعد الزيارة المهمة لمعالي رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، على أهمية العمل على زيارة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس للسفر للدراسة، ومواصلة البحث العلمي في اليابان، لما تتميز به اليابان من تقدم علمي وتكنولوجي.

كما تطرق رئيس الجامعة للحديث عن المشروعات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطوير مكتبة الجامعة المركزية، ومعامل كلية العلوم.

وأكد أن اليابان على سبيل المثال تعد من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان، باعتباره عميدًا سابقًا لكلية طب الأسنان بالجامعة، وأستاذًا في جراحة الأسنان؛ مشيرًا إلى وجود قواسم مشتركة ثقافيًا وحضاريًا بين البلدين اللذين يتمتعان بتاريخ طويل، وأشاد أيضًا بما تتميز به العلاقات بين البلدين من قوة.

وأشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، إلى أنه تم عقد اختبار JLPT في ديسمبر 2023 في كلية الألسن بالكامل وبنجاحٍ كبير للمرة الثالثة على التوالي، حيث يعد إحدى صور التعاون الناجحة بين جامعة عين شمس والجانب الياباني.



كما أشارت رشاد إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى اليابان بدعوةٍ من مؤسسة اليابان، والتي تمت خلالها زيارة عدد من الجامعات اليابانية المرموقة والمراكز البحثية والتعليمية المتميزة. وأكدت سيادتها أهمية العمل على إنشاء بعض الاتفاقيات بين كلية الألسن والشركات اليابانية- لاسيما الموجودة بمصر- لتدريب طلاب وخريجي القسم، من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ولتكون فرصة كذلك لتلك الشركات اليابانية للتعرف على خريجي قسم اللغة اليابانية لاستقطابهم مستقبلًا.

وكذلك تميز قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن، وما حققه من تقدم بحصول عدد من أبنائه على درجة الدكتوراه، وهو ما يسهم في تقوية واستقلال القسم.

واستعرضت أ.د. شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي على استقبال جامعة عين شمس لاختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT في جامعة عين شمس، حيث تم عقده في كل من كليتي الألسن والطب خلال العامين 2021 و2022 بنجاح نظرًا للجاهزية العالية بقاعات الاختبارات الموجودة بالجامعة؛ لافتة إلى أن هناك عددًا من الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس الذين يدرسون في اليابان حاليًا؛ لافتة إلى إهداء حكومة اليابان لجامعة عين شمس عدد ١٥٧ كتابًا باللغة الإنجليزية، وجميعها كتب متعلقة بجميع جوانب المجتمع الياباني وبالبحث العلمي في اليابان، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الدولتين، حيث ستتم إقامة حفل لاستلام هذه الكتب، وكذلك يتم الترتيب لعقد جلسة لتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة عين شمس بالمنح الدراسية اليابانية.