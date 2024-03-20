الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بعد تجاوزه الـ70 عامًا".. عمرو الليثى يفاجئ بائع خبز ويمنحه 5 آلاف جنيه

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بائع خبز يدعى “عبد الرحمن”، قائلًا: "عمري 71 سنة، من دمشق بسوريا، متقاعد عن العمل، بعد أن كنت أعمل في فرن للخبز".

عمل الخير 

وأشار إلى أنه  لديه 5 أبناء، يعملون ويساعدوه على نفقات المعيشة، معبرًا: "بدعي ربنا أن يحسن خاتمي، وأن ينصر غزة وجميع الأمة".

وحرصت أسرة برنامج “واحد من الناس” على منح هذا الرجل مبلغ مالي قدره 5000 جنيهًا، ليعبر الرجل عن فرحته قائلًا: “سأعطيهم للمدام وهي تجيب أغراض للأولاد وتفرحهم”.


 

عمرو الليثي واحد من الناس أعمال الخير قناة الحياة الدكتور عمرو الليثي

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