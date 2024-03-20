"بعد تجاوزه الـ70 عامًا".. عمرو الليثى يفاجئ بائع خبز ويمنحه 5 آلاف جنيه
التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بائع خبز يدعى “عبد الرحمن”، قائلًا: "عمري 71 سنة، من دمشق بسوريا، متقاعد عن العمل، بعد أن كنت أعمل في فرن للخبز".
عمل الخير
وأشار إلى أنه لديه 5 أبناء، يعملون ويساعدوه على نفقات المعيشة، معبرًا: "بدعي ربنا أن يحسن خاتمي، وأن ينصر غزة وجميع الأمة".
وحرصت أسرة برنامج “واحد من الناس” على منح هذا الرجل مبلغ مالي قدره 5000 جنيهًا، ليعبر الرجل عن فرحته قائلًا: “سأعطيهم للمدام وهي تجيب أغراض للأولاد وتفرحهم”.