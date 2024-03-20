الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

سلامة داود: مسابقة الأزهر لحفظ القرآن ضمت براعم يمثلون النواة لمستقبل مشرق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقَّد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع  البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، لجان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، حيث يجرى الاختبار النهائي للمتسابقين لليوم الثامن على التوالي؛ وقد اطلعوا على سير العمل بلجان التصفيات النهائية، واستمعوا لمواهب المتسابقين، وأصواتهم الندية، وقراءاتهم المختلفة.

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وقال الدكتور سلامة داود إن مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية فريدة من نوعها تحظى بدعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ مؤكدًا أن دعم شيخ الأزهر واهتمامه بالمسابقة ساهم بشكل كبير في تحفيز المتسابقين على تقديم أداء استثنائي يؤهلهم لأن يكونوا نواة لمستقبل مشرق، ومشروع متميز لختم القرآن الكريم بأصوات المتميزين.

وخلال تفقده لجان امتحانات التصفيات النهائية للمسابقة، أثنى رئيس جامعة الأزهر على جودة الأصوات التي تمتاز بالإبداع والإتقان؛ مشيرًا إلى أن المتسابقين قدموا أداءً متميزًا ويستحقون التقدير والثناء، مؤكدًا على أهمية حفظ القرآن الكريم في حياة المسلمين، ودوره الكبير في تعزيز القيم الإيمانية والروحانية في المجتمع، ودور هذه المسابقة في تعزيز الحفظ، وتحسين التلاوة لكتاب الله تعالى وفهم معانيه؛ داعيًا الله تعالى للمتسابقين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم القرآنية.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة فضيلة الشيخ/ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء شئون القرآن الكريم، وقد تقدم للمسابقة 150 ألف متسابق على مستوى الجمهورية من الأزهر والتربية والتعليم، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب؛ تشجيعًا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به.

سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية

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