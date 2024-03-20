هل يمكن أن يؤدي سوء صحة الفم إلى أمراض خطيرة أخرى؟

مع تقدمنا ​​في السن، تتغير أسناننا ولثتنا، إن الحفاظ على صحة الفم الجيدة مثل ممارسة الرياضة البدنية هو التزام مدى الحياة. منذ اليوم الأول لبزوغ السن في تجويف الفم وحتى تقدمنا ​​في السن، تلعب صحة الفم دورًا محوريًا في الحفاظ على صحتنا، المؤشرات المختلفة التي يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على ابتسامة صحية ومشرقة.

يجب استخدام فرش الأطفال الناعمة ومعاجين الأسنان المفلورة (بحجم حبة البازلاء) للأعمار من 3 سنوات فما فوق وللأقل من 3 سنوات بحجم مسحة معجون الأسنان بحجم الأرز. لا يستطيع الأطفال الصغار تنظيف أسنانهم بشكل جيد بما فيه الكفاية، لذلك يحتاجون إلى شخص بالغ للقيام بذلك نيابةً عنهم. يجب على الآباء الإشراف على تنظيف أسنان أطفالهم بالفرشاة بمجرد تطوير المهارات الحركية المناسبة (وعمرهم 8 سنوات) للتأكد من تنظيف جميع أسطح الأسنان جيدًا.

النظام الغذائي: تشجيع اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. الحد من تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية لمنع تسوس الأسنان

المراهقون (الأعمار 13-19):

العناية بتقويم الأسنان: من المهم جدًا أخذ التوصيات من أخصائي تقويم الأسنان فيما يتعلق بتقويم الأسنان/المصففات الشفافة لضمان المحاذاة الصحيحة.

• روتين نظافة الفم: تعزيز أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. يجب على المراهقين تنظيف أسنانهم مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان يوميًا.

• الحذر عند تناول المشروبات السكرية: عندما يصبح الأطفال أكثر استقلالية، يكون لديهم خياراتهم الخاصة من الطعام. يجب على الوالدين تشجيعهم وتثقيفهم على تناول النوع الصحيح من الطعام وتجنب الأطعمة السكرية والدبقة.

مرحلة البلوغ (الأعمار 20-50):

فحوصات الأسنان المنتظمة: يجب إجراء فحص منتظم للأسنان وتنظيف الأسنان وترميم الأسنان المسوسة في أقرب وقت ممكن.

• إدارة الإجهاد: يمكن أن تساهم مستويات التوتر العالية في طحن الأسنان وانقباضها خاصة أثناء النوم وغيرها من مشاكل صحة الفم. يمكن أن يكون ارتداء حارس ليلي مفيدًا جدًا.

صحة اللثة: انتبه إلى صحة اللثة. تصبح أمراض اللثة أكثر انتشارًا مع التقدم في السن. فرشاة بلطف والخيط بانتظام.

• التحقق من سرطان الفم: قم بإجراء فحوصات منتظمة للأسنان، وكن على دراية بأي تغييرات في الفم. يزداد خطر الإصابة بسرطان الفم مع تقدم العمر وأيضًا مع العادات مثل التدخين ومضغ التبغ.

كبار السن (65 سنة فما فوق)

الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان: استمر في إجراء زيارات منتظمة لطبيب الأسنان لإجراء عمليات التنظيف والفحص. معالجة أي مشاكل على الفور.

• العناية المناسبة بأطقم الأسنان: في حالة ارتداء أطقم الأسنان، قم بتنظيفها يوميًا وقم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء التعديلات.

• حافظ على رطوبة جسمك: جفاف الفم أمر شائع بين كبار السن. حافظ على رطوبة جسمك واستخدم البدائل الفموية مثل اللعاب الاصطناعي إذا لزم الأمر.

طبيب أسنانك هو أفضل شخص ينصحك بنفس الشيء. بغض النظر عن عمرك، فإن الحفاظ على صحة الفم الجيدة هو رحلة مدى الحياة.

باتباع هذه النصائح الخاصة بصحة الفم والعمر، يمكنك التمتع بابتسامة صحية وجميلة في كل مرحلة من مراحل الحياة.