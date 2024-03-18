إخماد حريق شب داخل مخزن تابع لشركة لبن أطفال بـ6 أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق شب داخل مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.