تجد على أرفف المتاجر خيارات وفيرة من الأحذية الصيفية التي تناسب جميع الأذواق سواء كان ذلك من حيث الشكل أو اللون أو السعر، لكن عندما تطمح إلى الظهور بمظهر جميل، يجب على المرء، أيضًا، أن يتذكر الصحة والراحة ونظافة القدم.

وفيما يلي نوضح أخطاء نرتكبها عند اختيار الأحذية الصيفية

النعل ضيق جدًا

إن ارتداء الأحذية التي يكون نعلها ضيقًا جدًا بحيث لا يتناسب مع قدميك يخلق انطباعًا قبيحًا، إضافة إلى ذلك يمكن أن يساهم ذلك في تشوه مفاصل الساق ويؤدي إلى ظهور أورام في أصابع القدم الكبيرة، غالبًا ما تسبب الأحذية الضيقة ظهور أظافر تحت الجلد بالإضافة إلى تهيج الجلد، مما يؤدي إلى تكوين مسامير القدم .

التناسب الخاطئ في منطقة مشط القدم.

عندما يكون الملاءمة خاطئة، فإن منحنى القدم ومنحنى نعل الحذاء لا يتطابقان. ونتيجة لذلك، لا تستقر قدمك على سطح الحذاء بالكامل، بل على نقطتين خارجيتين فقط: تلك الموجودة أسفل الكعب والأخرى الموجودة أسفل مقدمة القدم. ارتداء مثل هذه الأحذية يسبب مشاكل في الدورة الدموية ويؤدي إلى تكون مسامير القدم والتعرق الزائد وآلام في الساق.

النعل أطول من القدم

النعال الطويلة للغاية هي سمة شائعة في الصنادل والصنادل، وهو النوع الذي يحتوي على شريط يمر بين أصابع القدم. مع مثل هذه الأحذية، عادة ما تكون المسافة بين أطراف أصابع القدم والحافة الأمامية للنعل واسعة جدًا بحيث لا توفر الراحة. يجب ألا تزيد المسافة الطبيعية عن 0.4 بوصة.

هذا يشكل هامش حرية القدم داخل الحذاء. عندما يكون الهامش كبيرًا جدًا، يصبح المشي غير مريح وغير آمن، وهو أمر يمكن أن يؤدي لأمراض الأنسجة والمفاصل. علاوة على ذلك، فإنك تتعرض لخطر التعثر أثناء صعود الدرج.

النعل قصير جدًا

مع الصنادل، عندما يكون النعل قصيرًا جدًا، عليك دعم الحذاء باستمرار بأصابع قدميك حتى لا تسقط. وهذا يعني أن العضلات تظل متوترة طوال الوقت، مع توزيع الحمل على القدم بشكل غير متساو، كما أنك تتعرض لخطر كسر الكعب والتعرض لإصابة سيئة عند تجربة حذاء جديد، لا تنس التركيز على النقطة الأمامية من القدم.

الأحذية فضفاضة جدًا

عندما يكون مقاس حذائك فضفاضًا جدًا، فإن الشيء الوحيد الذي يمنعه من السقوط هو أصابع قدميك ونتيجة لذلك، يتم إرهاق عضلات الساق، مما قد يمنحك مشية قبيحة المظهر. علاوة على ذلك، فإن ارتداء مثل هذه الأحذية يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في أصابع القدم والمفاصل، وظهور مسامير القدم، وآلام في الركبة والظهر .

الأحذية كبيرة جدًا

عندما ترتد حذاءً كبيرًا جدًا في كل مرة ترفع فيها ساقك، فإنك تقوم بشد العضلات لمنع سقوط الحذاء، هذا يمكن أن يجعلك تتعثر بسهولة وتفقد التوازن، الأحذية التي يكون حجمها كبيرًا جدًا تكون ضارة تمامًا مثل تلك التي تكون ضيقة للغاية ومن المرجح أن تسبب مسامير القدم .

الأحذية المصنوعة من مواد غير طبيعية.

في أشهر الصيف، يُنصح بشكل خاص بارتداء الأحذية المصنوعة من مواد طبيعية، مثل الجلد أو المنسوجات قد يكون ارتداء الأحذية الجلدية المزيفة في الطقس الدافئ خطراً على صحتك، لأن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في تفاعل المكونات الكيميائية المختلفة مع الجلد، إضافة إلى ذلك، تتميز هذه الأحذية بتهوية سيئة للقدم، ما قد يؤدي إلى الالتهابات الفطرية والاحتكاك والآفات.

ارتداء الأحذية الجلدية اللامعة

خلال الأوقات الأكثر سخونة في السنة، من الأفضل الامتناع عن ارتداء الأحذية الجلدية اللامعة بشكل يومي. مثل هذه الأحذية لا تتمتع بسجل جيد عندما يتعلق الأمر بتدوير الهواء وامتصاص الرطوبة، علاوة على ذلك، فإن هذه الأحذية عرضة للتلف الميكانيكي وتغيرات درجة الحرارة (تميل إلى التشقق عندما ينخفض ​​مقياس الحرارة إلى 14 درجة فهرنهايت أو يرتفع فوق 77 درجة فهرنهايت.

ارتداء الأحذية المغلقة حافي القدمين

في فصل الصيف، يؤدي ارتداء الأحذية المغلقة (مثل الأخفاف والأحذية بدون كعب) حافي القدمين إلى التعرق الشديد وخشونة جلد الكعب. يُنصح بارتداء مثل هذه الأحذية مع الجوارب. إذا كان الطقس دافئًا جدًا بالنسبة للجوارب العادية، فاستخدم جوارب غير ظاهرة.

ارتداء الأحذية المسطحة

إن ارتداء الأحذية ذات النعل المسطح لأكثر من ساعة إلى ساعتين يوميًا يمكن أن يضر بصحتك لم يتم تصميم هذه الأحذية لتخفيف تأثير الكعب على سطح المشي، ما يعني أن هيكلك العظمي يتلقى صدمة دقيقة مع كل خطوة يخطوها.

عيب آخر هو أن ساقيك تظل في حالة من التوتر المستمر، مما يزيد من خطر الالتواء والإصابات الأخرى. كما أن وزن جسمك لا يتم توزيعه بالتساوي على طول القدم يمكنك تقليل هذه الآثار الضارة بشكل كبير باستخدام النعال الداخلية لتقويم العظام، لكن أفضل خيار لك للارتداء اليومي هو الأحذية التي تحافظ على شكلها بكعب يتراوح من 0.8 إلى 1.5 بوصة.