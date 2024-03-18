"تطوير الذات ودعم الثقة بالنفس".. ندوة تثقيفية بـ"تربية بنها"

نظمت كلية التربية بجامعة بنها بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، ندوة عن "تطوير الذات ودعم الثقة بالنفس" في إطار مبادرة "بالتضامن نبني الوطن".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات المصرية، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وقالت الدكتورة منى زعزع، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة حاضرت فيها الدكتورة هند يحيى، عضو هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية، وتناولت الندوة مفهوم تطوير الذات، وكيفية تحديد الأهداف والسعى وراء إنجازها، وكيفية الارتقاء بالتفكير.

كما تناولت معنى الثقة بالنفس، والفرق بين النرجسية والثقة بالنفس، ومقومات الثقة بالنفس.