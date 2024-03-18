بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

في بيان وصل "الدستور" كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية؛ يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

وبين المصدر أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

كانت مصادر إعلامية روسية "سبوتنيك عربي" تحدثت عن إجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية، بحسب ما أفادت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة هزت الحدود السورية الأردنية بريف درعا الشرقي في محيط معبر نصيب الحدودي بين البلدين.

وأكدت أن تلك الانفجارات تزامنت مع تحليق مكثف لسلاح الجو الأردني، ما يرجح أن تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن غارات أردنية.

ونقلت سبوتنيك، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضاف المصدر العسكري أن العملية أسفرت، آنذاك، عن مقتل 5 من المهربين، وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.