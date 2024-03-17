الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بشمال سيناء

اسعاف
اسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة اثناء سيرها على الطريق الدولي في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات متنوعة.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية في شمال سيناء اخطارا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق العريش/القنطرة شرق، أمام قرية 30 يونيو في مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

 تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بئر العبد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية بالحادث.

شمال سيناء انقلاب سيارة مصرع شخص طريق العريش القنطرة مركز بئر العبد

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