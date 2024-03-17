الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: القمة المصرية الأوروبية تجسيد لعلاقات مصر المتميزة مع قادة أوروبا

أحمد محسن عضو مجلس
أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن عقد القمة المصرية الأوروبية اليوم، تجسيد للعلاقات الوثيقة والمتميزة بين كل من مصر والاتحاد الاوروبي، لافتا إلى وجود العديد من الأهداف الموضوعة على أجندة القمة لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

ولفت "محسن" في تصريح صحفي له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، يحسب لقيمة مصر ودورها عالميا وبروز مكانتها ومحورية توجيهاتها وسياساتها، مشيرا إلى أن القمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، ان القمة المصرية الأوروبية، هى للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالاضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

واختتم النائب احمد محسن، بالقول أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة،  وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل، وتحسب للقيادة المصرية.

الاتحاد الأوروبي القمة المصرية الأوروبية مجلس الشيوخ النمسا الرئيس السيسي النائب أحمد محسن

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