"إنقاذ أنغام من خطيبها ويجبره على مقابلة والدها" أهم أحداث مسلسل حق عرب

“أنت هنا في المغربلين مش في الكمبوند بتاعكو والحتة كلها قادرة تزفك، وأنغام بنت المعلم بتاعي ومتربي في بيتهم ومقبلش أن حد يهين أهل بيته في الشارع ” هكذا قال عرب السويركي لخطيب أنغام بنت المعلم عبدالربه في أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب .

مسلسل حق

عندما شاهده عرب وهو يمسك يدها ويوقفها رغما عنها في الشارع ويتحدث معها بطريقة غير لائقة، فرد خطيبها قائلا: "كده خليتي اللى يسوي واللى مايسواش يكلمني“ فمنعه عرب من ركوب سيارته وأجبره علي الذهاب لمقابلة المعلم عبدالربه قائلا: لو ليك حق هتخده انما لو عليك الحق يبقي ربنا يعينك علي حالك ”

مسلسل حق

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

مسلسل حق

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل.