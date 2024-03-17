"حق عرب" الحلقة 6 .. "حنان" تفاجئ رباح أبو الدهب بزيارتها

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بتوجه حنان خطيبه عرب لـ" رباح أبو الدهب" محله وعندما شاهدها شعر بالسعادة قائلًا: كنت عارف أنك هتعرفي أن أنا الكفة الربحانة، لكنها صدمته قائلة: أنا مقولتش لعرب أنك اتقدمت لخطبتي لأني خفت عليه؛ لأني مبيحبش حد يجي علي الحاجة بتاعته " وسرعان ما شهدها عرب وتشاجر معها لوقوفها مع رباح أبو الدهب.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

مسلسل حق عرب

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن أخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

مسلسل حق عرب

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضًا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءً على أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل.