الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس تكشف لـ"على المسرح" عن رأيها للمرة الثانية فى قضية حنين حسام

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على التعليق على الهجوم الذي تعرضت له أثناء قضية حنين حسام، بعد انتقادها للواقعة، قائلة: "لا أعرف لماذا اعترض البعض على رأيي، وجهة نظري في هذا الأمر وضحتها".

خلافات السوشيال ميديا

أكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج “على المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”،: "هناك ناس بتحب الخناقات علشان تدخل الخناقة على السوشيال ميديا".

قضية حنين حسام

وكانت قد أكدت الفنانة ياسمين رئيس، من قبل، أن حبس حنين حسام كان عبرة لأي فتاة تخرج عن حدود المجتمع، مشيرة إلى أن المجتمع والسوشيال ميديا تحاملوا على حنين حسام، وأنا كوني امرأة أرفض الطريقة التي تعرضت لها حنين حسام".

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم “أنا لحبيبي” تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى- ياسمين رئيس- ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس حنين حسام الحياة على المسرح

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