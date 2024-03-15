الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"كلام محترم" لـ"الطاهرى": كتاب "الاستشراق" أفكاره ما زالت صالحة حتى يومنا هذا

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كتاب " الاستشراق" للمفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد، هذا الكتاب صدر لأول مرة باللغة الإنجليزية عام ١٩٧٨، وتمت ترجمته بعد ذلك للغة العربية.

فكرة الغرب عن الشرق 

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “كلام محترم” المذاع عبر “راديو 9090”، أن هذا الكتاب نال شهرة واسعة استمرت لسنوات كثيرة، وأفكار هذا الكتاب لا تزال صالحة حتى اليوم، وما زال الجدل حوله أيضًا.

وأضاف في حديثه، أن أهمية هذا الكتاب تتمثل في أنه شهادة لمفكر مسيحي عربي يدافع عن الإنسان، وينزع الكثير من الأقنعة عن الغرب، ويظهر العديد من الحقائق.

المستشرق 

وأشار إلى أن الكتاب انتصر فيه إدوارد سعيد للشرق رغم تأكيده أنه لا يدافع عن الإسلام وإنما يدافع عن حقائق، معبرًا: "هذا الكتاب يرى أن الإنسان بتراثه وعلومه وعلمائه مجرد مفعول به وأن الفاعل هو المستشرق".

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أحمد الطاهري المتحدة راديو 9090 كتاب الاستشراق كلام محترم

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