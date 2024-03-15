الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المصلى القبلى بالأقصى وتعتدى على المعتكفين وتخليهم بالقوة

الأقصى
الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين وأخلتهم بالقوة.

وأفادت مصادر في المدينة المحتلة بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى واعتدت على المعتكفين وأخلتهم بالقوة ومنعتهم من مواصلة الاعتكاف حتى الصباح.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد يتمثل بتواجد عناصرها بشكل دائم داخل باحات المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد حولت المدينة المقدسة إلى "ثكنة عسكرية" عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، كما نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى، وتحديدًا عند أبواب: الملك فيصل، والغوانمة، والحديد.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وانتشرت بكثافة في أحياء المدينة، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة في المدينة.

وتحرم سلطات الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. 

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