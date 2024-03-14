مسلسل المعلم ملخص الحلقة 4.. مصطفى شعبان اكتشف سر خطير عن والده

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يعرض على قناة الحياة حصريا، وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة، إذ بدأت بضرب "المعلم" مصطفى شعبان لـ"حمدتو" بعد أنّ أخبره الأخير بأن المخدرات دخلت شحنة السمك بعلم والد شعبان "المعلم حامد" والذي يُجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، ليفقد شعبان السيطرة ونهال ضربًا على "حمدتو"، قبل أن تأتي الشُرطة وتلقى القبض على الأخير.

وبعد أن جاءت الشرطة، وألقت القبض على "حمدتو"، أخبر مصطفى شعبان الضابط، أنَّ الأول يتهم والده "المعلم حامد" بتجارة المخدرات، وأنَّ الهيروين دخل بواسطته، شاحنة السمك، ليرد الضابط على شعبان ويقول: "سيبه وهنحقق معاه.. أنا من زمان وبدور على خيط القضية دي، وعايز أجيب حق الملعم حامد.. أنا عارف إن المعلم حامد راجل نضيفة، وإن اتعمل عليه خيّة يا معلم".

وتتصاعد الأحداث بتعرض "دهب" التي تُجسد دورها الفنانة هاجر أحمد للمعاكسة من قبل منذر ريحانة أحد أعداء "المعلم" مصطفى شعبان، والذي يريد قتله بعد أن أصبح أكثر شهرة منه داخل سوق السمك.

مغازلة دهب

وبدأ المشهد بطلب دهب 5 أرغفة عيش من "عم بلال" بائع العيش المتجوّل بالحارة، حيثُ يخبرها بأنَّ الكمية التي معه تابعة لأحد الزبائن، ويطلب منها الذهاب إلى المخبز للحصول على الخبز التي تُريده، إلا أنَّ منذر ريحانه يتدخل بصوت عالِ ويقول للبائع: "اعطي للمعلمة دهب العيش اللي عايزاه بدل ما أجي أعمل من وشك عيش محمص"، لترد "دهب" وهي تنظر إلى منذر ريحانة بغضب وتقول: "طب اتكل على الله انت يا عم بلال هنتعشى النهارده عيش بايت"، ثم تتركه وتذهب.

ويعبر منذر ريحانة بحبه لـ"دهب" في حديث مع خاله، الذي ينصحه بالابتعاد عنها، خاصة وأنَّها ابنة "المعلم" مصطفى شعبان، أحد أكبر أعداءه في سوق السمك.

توعّد منذر رياحنة بجوازه من "دهب" التي تُجسد دورها الفنانة هاجر أحمد، وهي ابنة عمّ مصطفى شعبان (المعلم) عدوّه الأكبر داخل سوق السمك، مبررًا ذلك بوقوعه في حبها. ويقول منذر ريحانة ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4، إن الحب يأتي بعد الزواج، ضاربًا المثل بـ"دهب" حيثُ يقول لخاله الذي يُجسد دوره الفنان حجاج عبد العظيم: "عند دهب مثلا لا تطقني سما ولا أرض.. بس أنا بقول بعد ما اتجوزها هتموت فيا"، ليضحك خاله ويرد: الجعان بيحلم بسوق العيش".

كما وقعت الفنانة رحمة أحمد التي تجسد دور ابنه أحد تجار السمك في حب المعلم ويظهر شعبان في المسلسل وهو متزوج من سهر الصايغ ولديهم ابنه اسمه حسن، إلا أن رحمة أحمد تحبه في الخفاء، وظهرت في مشهد خلال الحلقة الرابعة وهي تستمع لأغاني عبدالحليم حافظ حتى صارحها والدها بمعرفته بقصة الحب من طرف واحد تلك.

وقال لها: "متخسريش صاحبة عمرك، القلب ملوش سلطة عليه طالما طالب الحلال، حلال ربنا أوقات يفتح باب ظلم للناس، وزمزم عشرتنا الحلوة، طلعتي انتي وهي والمعلم تلات اخوات، القلب على القلب، متخليش قلبك يخسرك صاحبتك ويخرب البيت".

وأضاف: "أنا بكلم حتة من قلبي صعب على الأب أن يقطع خيط الحياة على بنته ويقول لها الكلام دا، مينفعش نخرب البيوت المعلم كارت خسرنا وأنا عارف أنك يا دهب عمرك ما تخربي بيت صاحبتك".

وتفاجئ المعلم بشر بمحضر من المحكمة، يخبرهم أنه تم إقرار غرامة بمبلغ 2 مليون جنيه من قبل المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق ميناء "الأتكة" في المسلسل.

وقالت رحمة أحمد التي تجسد دور دهب بعد استلام المحضر: "يا نهار أسود يابا دا المعلم شداد عملنا غرامة 2 مليون جنيه عشان تأخير توريد السمك، البيت هيتخرب"، ورد عليها المعلم بشير وهو يبكي: "ليه عمل كدة السمك كان هيتورد حسبنا الله ونعم الوكيل".

مفاجأة عن والد شعبان

فجر عم الفنان مصطفى شعبان، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2024، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحاول شعبان التأكد من أن أبوه مظلوم في قضية المخدرات التي قُبض عليه فيها منذ سنوات، وهل كان يعلم بوجود المخدرات، أم قام أحد تجار سوق سمك ميناء الأتكة بدس المخدرات له حتى ينتقم منه.

ووصل شعبان إلى عمه وقال له: "قول الحقيقة يا عمي إيه اللي قاله حمدتو وأنا حاطه على سكة الموت دا، عينك مدارية حاجات كتير، قولي أبويا كان يعرف أن العربية كان فيها مخدرات، خلال اللي راح راح والجرح دبل، وغلاوتي تقول الحقيقة، سكاتك دا بيحرق قلبي".

ليرد عمه: "أيوا أبوك كان عارف أن فيه مخدرات وأنا كنت عارف" وشعر شعبان بالصدمة من تلك الحقيقة إذ عاش سنوات عمره يحاول الوصول إلى الشخص الذي دس لوالده تلك المخدرات ليتفاجأ أن والده يتاجر بها.