الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستفيدة من كفر الشيخ: التحالف الوطني وفر لي كل ما كان ينقص منزلي

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

استعرض مقطع فيديو لأعمال الخير والمساعدات التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة كفر الشيخ.

أعمال التحالف الوطني الخيرية 

ورصد مقطع الفيديو حياة أسرة سيدة بسيطة تعيش في قرية الفيفي، بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، هذه السيدة التي تعيش مع أطفالها الثلاثة في منزل مكون من غرفة واحدة بعد انفصالها عن زوجها.

وأكدت أسمهان، ابنة محافظة كفر الشيخ، أن منزلها خالي من جميع الأدوات الكهربائية، كما أن هذه الغرفة الصغيرة التي تعيش بها لا يوجد بها أساس.

مساعدة المواطنين على العيش 

وقامت جميعة الأورمان بتوفير كل شيء تحتاجه هذه السيدة المطلقة، لتقول،:"بشكر التحالف الوطني والرئيس السيسي على هذه المساعدات الإنسانية".

بذلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا كثيفة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلن التحالف الوطني خطة المؤسسات خلال شهر رمضان 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

ووزعت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كراتين غذائية، ولحوم، إضافة إلى الإعانات الشهرية، وزكاة الفطر ووصلات المياه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أسمهان جهود التحالف الوطني المساعدات في كفر الشيخ

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