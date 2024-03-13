الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر يكشف طرق الحفاظ على اللغة العربية

برنامج الإمام الطيب
برنامج الإمام الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه يدعو أولياء الأمور أن يقللوا بقدر الإمكان اتصال الأطفال بالأجهزة الإلكترونية، وذلك لأن هذه الأجهزة بها برامج مخصصة سامة تهدف إلى تدمير المجتمعات.

الحفاظ على اللغة العربية 

وأكد الدكتور أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أنه يجب الاهتمام الكبير باللغة العربية قدر المستطاع، لأن اللغة هي الشخصية الثابتة للمواطن، معبرًا: "إذا تم تدمير هذه اللغة فسوف يكون هناك تدمير حتمي للشخصية المصرية والعربية".

خطورة الهيمنة للغات الأجنبية 

وتابع: "المدارس الأجنبية في مصر والوطن العربي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة، وهذا دليل على أن هذه المدارس أصبحت موضة العصر".

واستطرد: "يجب على أولياء الأمور حث الأطفال على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وذلك لأن القرآن الكريم يثبت مخارج ألفاظ هذه اللغة السامية".

أحمد الطيب الإمام الطيب دي ام سي الحفاظ على اللغة العربية شيخ الأزهر الشريف

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