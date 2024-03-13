ما الدليل أن أسماء الله الحسنى تخص الله وحده؟.. شيخ الأزهر يوضح

قال الدكتور الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لم يُقال أن الأسماء الحسنى لله، ولكن قيل لله الأسماء الحسني، وفي حالة تقديم الخبر على المبتدأ يفيد حصر الخبر في المبتدأ، وهذا دليل على انحصار تلك الأسماء لله وحده.

دقة القرآن الكريم

وأكد الشيخ أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج " الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن اللغة العربية دقيقة والقرآن الكريم دقيق في مفرداته ووصفه وأحكامه، لذا القرآن الكريم لا يقبل التقاويل.

عقاب مسيلمة الكذاب

وأضاف في حديثه، أن لفظ الله من أول الأسماء الذي اختص بها الله سبحانه وتعالى، وكذالك اسم الرحمن، وهذه الأسماء عبر التاريخ لم يُسمى بها أحد من قبل إلا واقعة واحدة، وهي أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، وكان العقاب الإلهي له بأن التصق باسمه لفظ الكذاب.