الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط تاجر وبحوزته عملات تُقدر بـ90 مليون جنيه في دمياط

عملات
عملات

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1،200 مليون يورو و400 ألف دولار – 1،4 مليون جنيه مصرى - 1،7 كيلو جرام مشغولات ذهبية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 90 مليون جنيه تقريبًا ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى قطاع الأمن العام عملات أجنبية

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