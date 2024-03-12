وزير الرياضة يلتقي منتخب مصر للصم لكرة القدم الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، منتخب مصر للصم لكرة القدم، الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم للصم لكرة القدم التي أقيمت في ماليزيا.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب المتميز في البطولة وبما بذلوه من جهد، معرباً عن دعمه الكامل لمنتخب الصم، ومؤكداً توفير كافة الإمكانيات اللازمة للمنتخب الوطني للصم لتطويره وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وحث الدكتور أشرف صبحي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على بذل المزيد من الجهد فى ظل المساندة والدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية للرياضة بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص.

من جانبه، أشادت اللجنة البارالمبية وممثلى الصم بما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهد لخدمة ذوى الإعاقة، مؤكدين أن اللاعبين سيواصلون بذل قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، سيد مسعود رئيس لجنة الصم، السيد محسوب عضو لجنة الصم، الكابتن شوكت النجار المدير الفنى لمنتخب الصم، وعدد من لاعبى منتخب مصر للصم.

من جانب اخر قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسحب قرعة الفائز بدراجة اليوم الأول لمسابقة "30 عجلة × 30 يوم"، معلناً عن فوز مريم محمد عادل (محافظة الجيزة) بدراجة اليوم الأول من المسابقة، والتي تنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) طوال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة الفيس بوك.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي.

وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.