الثلاثاء 12 مارس 2024
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رياضة

قناة أون سبورتس: أحمد رفعت فى غيبوبة ولكنه يتنفس بصورة بطيئة

أحمد رفعت
أحمد رفعت

شهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إصابة مُقلقة للاعب الأخير أحمد رفعت إذ سقط في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير لإنهاء المباراة.

وتم نقل اللاعب عبر سيارة إسعاف من أرضية الملعب لأحد المستشفيات المحيطة باستاد الإسكندرية.

وكان أحمد رفعت قد حلّ بديلًا باللقاء بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من زميله علي زعزع.

شوقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن اللاعب كان يتنفس بصورة عادية عند نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى؛ حيث يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته وينتظره اللاعبين وأعضاء الفريق خارج المستشفى.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس، أن اللاعب يتنفس ولكن بصورة بطيئة، فيما تم جلب أجهزة تنفس صناعي للمستشفى لإسعاف اللاعب.وكانت المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد ومودرن فيوتشر التي جمعتهما، في وقت سابق من الإثنين، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

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