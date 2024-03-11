دورة الألعاب الإفريقية.. 7 ميداليات حصيلة منتخب السباحة فى اليوم الثالث

انتهت منافسات اليوم الثالث للمنتخب المصري للسباحة في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الحالي.

واستطاع المنتخب المصري للسباحة تحقيق 7 ميداليات متنوعة في اليوم الثالث من البطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في البطولة إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و3 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية في اليوم الثالث كل من: “مروان القماش في سباق 400 متر، فريدة عثمان في سباق 100 متر فراشة، عبدالله نصر في سباق 100 متر فراشة، ومنتخب مصر للرجال في سباق 200*4 متر حرة“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كل من: “لوجين عبدالله في سباق 400 متر، نور الجندي في سباق 100 متر فراشة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق 4*200 متر حرة“.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية إلى 79 ميدالية متنوعة بواقع 46 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.